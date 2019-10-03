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Датский вратарь Ли-Ольсен признался, что он гей

04.10.2019 19:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Вратарь Йон Ли-Ольсен, выступающий в чемпионате Дании за «Рунгстед Сайер Кэпитал», публично объявил, что он гей.

27-летний игрок сообщил об этом в четверг в эфире одного из телеканалов Дании. Он стал третьим хоккеистом за всю историю, совершившим каминг-аут.

«Есть риск, что некоторые люди будут кричать в мой адрес во время матчей. Нужно быть готовым к этому, и это требует зрелости. Но я чувствую, что готов показать, что запросто можно быть геем и играть в хоккей.

Это заняло больше времени, чем я ожидал, но теперь я готов постоять за себя и других», – сказал Ольсен.

 
 
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Вратарь Йон Ли-Ольсен, выступающий в чемпионате Дании за «Рунгстед Сайер Кэпитал», публично объявил, что он гей.
 
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