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Хацкевич о драке в раздевалке: «В минском «Динамо» был один легионер из Словакии, который поставил себя выше ребят»

04.10.2019 19:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Александр Хацкевич рассказал о том, когда в последний раз дрался в раздевалке.

– Последний человек, которого вы били в футбольной раздевалке?

– Давно это было. Когда в Беларуси был в минском «Динамо». Был там один легионер из Словакии – Роберт Рак, который поставил себя выше ребят. Считал, что он футболист топ-уровня.

В игре со «Сконто» он забил гол, минское «Динамо» вышло дальше. После матча он начал высказываться в душевой. Пришлось ребятам молодым показать, что нужно уважать своих партнеров. Не ты один выиграл эту игру. Пришлось на этом примере показать.

После этого стали с Раком хорошо общаться. До сих пор общаемся. Для него это тоже был урок, – сказал Хацкевич.

 
 
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Белорусский специалист Александр Хацкевич рассказал о том, когда в последний раз дрался в раздевалке.
 
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