Бабатумба о фанатах минского «Динамо»: «Смотрели на меня как на кусок мяса, которое в любой момент якобы могут сожрать»

Источник материала: Tribuna.com

Блогер и игрок «Амкала» Джефф Бабатумба высказался о фанатах минского .

– На футбольном поле со мной такое впервые. В жизни, конечно, встречал бытовой расизм, но очень давно, и реагировал резко. Если обижали – всегда давал сдачи. Не плакал, не убегал, не проглатывал. А тут все обидки мне пришлось схавать и не реагировать – иначе началась бы заварушка, нас мало, в другом городе, могло плохо кончиться. Из-за того, что не мог ответить, в матче у меня все и пошло под откос.

Я уже в Москве, а мне по-прежнему гадко. Не отпустило.

– Как отреагировали организаторы? Кто-то из игроков извинился?

– Естественно, никто ни перед кем не извинился, наши соперники чувствовали свое превосходство. Смотрели на меня как на кусок мяса, которое в любой момент якобы могут сожрать. Такое читалось у них в глазах. Организаторы знали о ситуации, но со мной в принципе никто из них не говорил: казалось, боятся перекинуться со мной парой фраз. Но это не значит, что я обижен на Минск и Беларусь. Наоборот. Минск – чистенький, уютненький и зелененький, понравился. Очень активные болельщики: пришли на наш матч, поддерживали, мерзли. Спасибо вам. С удовольствием вернусь, – сказал Бабатумба.

«Мы играли против расистов». Матч блогеров из России с фанатами минского «Динамо» обернулся скандалом