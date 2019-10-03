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Звезда МЛБ Пухолс о Беларуси: «Меня очень впечатлил прогресс и развитие технологий»

04.10.2019 22:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Суперзвезда МЛБ Альберт Пухолс, приехавший в Минск, поделился мнением о Беларуси.

«Беларусь – действительно красивая страна! Я приехал сюда в понедельник, а уже во вторник у меня была экскурсия по городу, на которой я узнал много нового о Минске и истории вашей страны. У вас очень красивая страна и прекрасная столица. Меня очень впечатлил прогресс и развитие технологий. Также хочу особенно отметить людей: здесь замечательные люди! Белорусы – очень добрый и открытый народ.

В НХЛ я поддерживаю команду Anaheim Ducks. Они часто приходят к нам на бейсбольные матчи, а наша команда посещает их игры. К сожалению, у меня не было возможности присоединиться к моим партнерам на хоккейном матче, поэтому сегодня я действительно впервые смотрю хоккейный матч с трибун. Это большая честь для меня. Спасибо, что пригласили посмотреть на матч минского «Динамо»!

На любом спортивном событии атмосфера зависит от болельщиков на трибунах. Как профессионал ты хочешь получать поддержку трибун на домашней арене.

Атмосфера на хоккейном матче чем-то похожа на бейсбольную атмосферу. Полное погружение в игру, крики фанатов, голы-голы-голы в ворота команд, очень круто, что болельщики полностью погружаются в атмосферу – это добавляет игре эмоций», – сказал Пухолс.

 
Теги: Минск
 
 
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Суперзвезда МЛБ Альберт Пухолс, приехавший в Минск, поделился мнением о Беларуси.
 
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