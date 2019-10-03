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Le10Sport: «Барселона» может обменять Гризманна на Неймара, если у француза не наладятся отношения с Месси

04.10.2019 22:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Барселона» может обменять нападающего Антуана Гризманна на форварда «ПСЖ» Неймара в случае, если в ближайшие месяцы отношения француза с Лионелем Месси не наладятся, сообщает Le10Sport.

По информации источника, руководство «Барсы» пристально следит за развитием отношений между Месси и Гризманном. Если Месси не перестанет обвинять клуб в подписании француза, а также в неудачной попытке приобретения Неймара, руководство «Барселоны» готово рассмотреть возможность обмена Гризманна на бразильца.

Сообщается, что Неймар очень хочет вернуться в каталонский клуб, однако позиция «ПСЖ» по этому вопросу неизвестна.

Гризманн в сезоне-2019/20 провел за «Барселону» 7 игр в Ла Лиге, забил три мяча и отдал три голевые передачи. Неймар же пропустил начало сезона, так как восстанавливался от травмы. В этом сезоне он сыграл в 4 матчах за «ПСЖ» и забил три мяча.

 
 
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«Барселона» может обменять нападающего Антуана Гризманна на форварда «ПСЖ» Неймара в случае, если в ближайшие месяцы отношения француза с Лионелем Месси не...
 
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