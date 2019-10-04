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Успей поставить на победу в суперматче «Немана» и «Юности» – кэфы больше 2.4!

05.10.2019 08:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня, 5 октября, в «Париматч-Экстралиге» состоятся очередные матчи регулярного сезона.

В 17:00 начнется центральный поединок дня, в котором встретятся «Неман» и «Юность». Букмекерская компания «Париматч» продолжает прием ставок на поединок. На победу «Немана» в основное время предлагают коэффициент 2.44. Успех «Юности» оценивают в 2.60, ничью – в 3.50.

Также в программе дня еще три матча. В 13:00 сыграют «Лида» и «Могилев». В линии БК «Париматч» можно найти следующие коэффициенты: победа «Лиды» – 2.11, ничья – 4.20, победа «Могилева» – 2.70.

Параллельно пройдет матч «Металлург» – «Динамо-Молодечно». На победу хозяев установлен коэффициент 4.50, на ничью – 4.80. Виктория динамовцев оценивается в 1.53.

Заключительная встреча дня состоится в Гомеле, куда приехал «Шахтер». Фаворитом матча считаются «горняки» – 1.60. Победа «Гомеля» – 4.60, ничья – 4.20.

Напомним, БК «Париматч» страхует первую ставку своих новых клиентов и в случае неудачи возвращает до 50 BYN.

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Теги: Гомель, Могилев
 
 
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Сегодня, 5 октября, в «Париматч-Экстралиге» состоятся очередные матчи регулярного сезона.
 
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