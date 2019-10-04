|
Успей поставить на победу в суперматче «Немана» и «Юности» – кэфы больше 2.4!
05.10.2019 08:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня, 5 октября, в «Париматч-Экстралиге» состоятся очередные матчи регулярного сезона.
В 17:00 начнется центральный поединок дня, в котором встретятся «Неман» и «Юность».
Также в программе дня еще три матча. В 13:00 сыграют «Лида» и «Могилев». В линии
Параллельно пройдет матч «Металлург» – «Динамо-Молодечно». На победу хозяев установлен коэффициент
Заключительная встреча дня состоится в Гомеле, куда приехал «Шахтер». Фаворитом матча считаются «горняки» –
Напомним,
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)