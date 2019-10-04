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Единая лига ВТБ. «Цмок-Мiнск» принимают «Локомотив-Кубань» и другие матчи
05.10.2019 11:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: «Химки» – 2-0, «Енисей» – 1-0, «Зенит» – 1-0, ЦСКА – 1-1, «Локомотив-Кубань», УНИКС – 0-0, «Цмокi-Миiск» – 0-0, «Астана» – 0-0, «Нижний Новгород» – 0-0, «Автодор» – 0-0, «Калев» – 0-1, «Парма» – 0-1, «Зелена-Гура» – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд: «Химки» – 2-0, «Енисей» – 1-0, «Зенит» – 1-0, ЦСКА – 1-1, «Локомотив-Кубань», УНИКС – 0-0, «Цмокi-Миiск» –...
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