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Единая лига ВТБ. «Цмок-Мiнск» принимают «Локомотив-Кубань» и другие матчи

05.10.2019 11:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Цмоки-Минск – Локомотив-Кубань
Дата проведения
5 октября, 14.45, «Falcon Club»
Онлайн матча

Нижний Новгород – Парма
Дата проведения
5 октября, 17.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча

Положение команд: «Химки» – 2-0, «Енисей» – 1-0, «Зенит» – 1-0, ЦСКА – 1-1, «Локомотив-Кубань», УНИКС – 0-0, «Цмокi-Миiск» – 0-0, «Астана» – 0-0, «Нижний Новгород» – 0-0, «Автодор» – 0-0, «Калев» – 0-1, «Парма» – 0-1, «Зелена-Гура» – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

ЦСКА и «Химки» хотят в «Финал четырех». Но вряд ли, в этом году в Евролиге будет адская мясорубка

 
Теги: Минск
 
 
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Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд: «Химки» – 2-0, «Енисей» – 1-0, «Зенит» – 1-0, ЦСКА – 1-1, «Локомотив-Кубань», УНИКС – 0-0, «Цмокi-Миiск» –...
 
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