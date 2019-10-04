Андрей Шахов: «Хацкевич довел сборную Беларуси и киевское «Динамо» до ручки»

Источник материала: Tribuna.com

Спортивный комментатор телеканалов «Спорт 1/2» Андрей Шахов ответил на слова бывшего главного тренера «Динамо», белорусского специалиста Александра Хацкевича о его отношении к критике со стороны спортивных журналистов Андрей Шахова и Артема Франкова.

«Значится так: я — болельщик «Динамо» на контракте у Суркиса, но при этом радующийся поражениям «Динамо». Я приносил вред «Динамо», но президент «Динамо» мне эти статьи заказывал и, раз я на контракте, то и проплачивал. В общем, главные виновники провала Хацкевича в Киеве — Шахов и Суркис, который вдобавок еще и премию за первое место в группе смерти не выплатил. Логика гениальная. Вот так он и нашу команду тренировал.

Мне даже приятно стать первым журналистом, которому главный тренер большого клуба посвятил пламенную речь на несколько абзацев. Говорят, после драки кулаками не машут. Он решил помахать — его право. Я не буду. Не буду оправдываться и приводить аргументы, не буду рассказывать что-то в ответ и тем более преувеличивать, додумывать и придумывать.

Друзья мои, я опечален (с). Теперь меня точно не возьмут работать в московское «Динамо», которое станет следующим после «Динамо» Минск (9 место в 2007 году), «Динамо-2» Киев (14-е место из 16-ти команд и очко от последнего места), сборной Беларуси и первой команды «Динамо», которые им были доведены до ручки.

С горя и печали я просто взял и купил вентилятор. И теперь жду новой проплаты, чтобы его включить. Только теперь, по его логике, оплата последует из краснокаменной (краснокаменной ее назвал Булгаков), из VTB», — написал Шахов в фейсбуке.

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