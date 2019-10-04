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SEHA-лига. БГК сыграет с «Веспремом»

05.10.2019 15:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

SEHA-лига

Группа В

Веспрем Венгрия – БГК им. Мешкова Беларусь

5 октября, 21.45

Группа «В»: Еурофарм Работник – 9 очков (3 матча), Веспрем – 9 (4), Загреб – 3 (2), Металопластика – 3 (3), БГК им. Мешкова – 3 (3), Спартак – 0 (3).

Отметим, что БГК никогда не выигрывал у «Веспрема». В предыдущих 14 матчах между этими командами во всех турнирах победу одерживал венгерский клуб.

 

 
 
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SEHA-лига Группа В Веспрем Венгрия – БГК им.
 
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