Алексей Бага: «Было важно уйти на паузу с положительными эмоциями»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага подвел итоги матча со (3:0).

«Перед сбором национальной команды нам очень важно было уйти на паузу с положительными эмоциями. Это удалось. Теперь с нетерпением ждем игры национальной сборной Беларуси», – сказал Бага.