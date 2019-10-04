|
Алексей Бага: «Было важно уйти на паузу с положительными эмоциями»
05.10.2019 17:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага подвел итоги матча со
«Перед сбором национальной команды нам очень важно было уйти на паузу с положительными эмоциями. Это удалось. Теперь с нетерпением ждем игры национальной сборной Беларуси», – сказал Бага.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага подвел итоги матча со «Слуцком» (3:0).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)