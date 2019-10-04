Дзержинский «Арсенал» вышел в первую лигу

Источник материала: Tribuna.com

Дзержинский «Арсенал» разгромил «Горки» (7:1) и завоевал путевку в дивизион рангом выше.

Команда из-под Минска уже набрала 61 балл. У «Андердога» из Чисти, идущего четвертым, 41 очко за 6 туров до конца чемпионата.

Напоминаем, что в первую лигу выйдут три лучших команды второй лиги.