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Дзержинский «Арсенал» вышел в первую лигу
05.10.2019 17:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Дзержинский «Арсенал» разгромил «Горки» (7:1) и завоевал путевку в дивизион рангом выше.
Команда из-под Минска уже набрала 61 балл. У «Андердога» из Чисти, идущего четвертым, 41 очко за 6 туров до конца чемпионата.
Напоминаем, что в первую лигу выйдут три лучших команды второй лиги.
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