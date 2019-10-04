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«Ливерпуль» повторил личный рекорд, одержав 8 побед в чемпионате на старте сезона
05.10.2019 19:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В 8-м туре Премьер-лиги
Команда Юргенна Клоппа одержала восьмую победу в чемпионате Англии подряд и
У «красных» было 8 побед на старте сезона-1990/91. По итогам того чемпионата «Ливерпуль» занял второе место, пропустив вперед «Арсенал».
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В 8-м туре Премьер-лиги «Ливерпуль» дома победил «Лестер» (2:1) благодаря голу Джеймса Милнера с пенальти на 93-й минуте.
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