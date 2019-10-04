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Сергей Ясинский: «Золотов в «Динамо» Брест? Я об этом ничего не знаю, Николай также не подтверждает эти слухи»
05.10.2019 19:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский рассказал, что
- Что вы можете сказать о переходе
–Я об этом ничего не знаю, Николай также не подтверждает эти слухи, – сказал Ясинский.
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Сергей Ясинский: «Золотов в «Динамо» Брест? Я об этом ничего не знаю, Николай также не подтверждает эти слухи»
Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский рассказал, что информация о переходе защитника команды Николая Золотова в брестское «Динамо» не соответствует...
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