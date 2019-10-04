Сергей Ясинский: «Золотов в «Динамо» Брест? Я об этом ничего не знаю, Николай также не подтверждает эти слухи»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский рассказал, что информация о переходе защитника команды Николая Золотова в брестское а не соответствует действительности.

- Что вы можете сказать о переходе в брестское «Динамо» в конце сезона?

–Я об этом ничего не знаю, Николай также не подтверждает эти слухи, – сказал Ясинский.

Когда-то Золотов не подошел даже дублю «Нафтана» и едва не закончил с футболом. Сегодня он один из лучших левых дефов ЧБ