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Сергей Ясинский: «Золотов в «Динамо» Брест? Я об этом ничего не знаю, Николай также не подтверждает эти слухи»

05.10.2019 19:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский рассказал, что информация о переходе защитника команды Николая Золотова в брестское «Динамо» не соответствует действительности.

- Что вы можете сказать о переходе Николая Золотова в брестское «Динамо» в конце сезона?

–Я об этом ничего не знаю, Николай также не подтверждает эти слухи, – сказал Ясинский.

Когда-то Золотов не подошел даже дублю «Нафтана» и едва не закончил с футболом. Сегодня он один из лучших левых дефов ЧБ

 
Теги: Витебск
 
 
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Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский рассказал, что информация о переходе защитника команды Николая Золотова в брестское «Динамо» не соответствует...
 
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