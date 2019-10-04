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«Спартак» прервал 10-матчевую победную серию «Витязя»

05.10.2019 20:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Спартак» победил «Витязь» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Таким образом, завершилась победная серия клуба из Подольска, которая продлилась 10 игр.

Отметим, что «Витязь» не проигрывал целый месяц. До этого 4 сентября команда уступила «Автомобилисту» (2:3), после чего начала победную серию.

«Витязь» занимает третье место в таблице Западной конференции, имея на счету 23 очка в 12 играх. «Спартак» расположился на 9-й позиции с 13 баллами в 14 встречах.

 
 
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«Спартак» победил «Витязь» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
 
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