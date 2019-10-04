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«Спартак» прервал 10-матчевую победную серию «Витязя»
05.10.2019 20:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Спартак» победил «Витязь» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата
Таким образом, завершилась победная серия клуба из Подольска, которая продлилась 10 игр.
Отметим, что
«Витязь» занимает третье место в таблице Западной конференции, имея на счету 23 очка в 12 играх. «Спартак» расположился на 9-й позиции с 13 баллами в 14 встречах.
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«Спартак» победил «Витязь» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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