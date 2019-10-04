Средняя посещаемость Париматч-Экстралиги 746 зрителей. Это лучший показатель за 4 сезона

Источник материала: Tribuna.com

Средняя посещаемость Париматч-Экстралиги 746 зрителей. Отметим, что это лучший показатель за 4 сезона.

Больше всего болельщиков ходят на матчи «Могилева» (1635), «Локомотива» (1208) и (1067). Наименьший интерес вызывают домашние матчи Беларусь U-18 (59), молодежной сборной Беларуси (71) и «Лиды» (274).

Таблица Париматч-Экстралиги