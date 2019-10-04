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Средняя посещаемость Париматч-Экстралиги 746 зрителей. Это лучший показатель за 4 сезона
05.10.2019 20:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Средняя посещаемость Париматч-Экстралиги 746 зрителей. Отметим, что это лучший показатель за 4 сезона.
Больше всего болельщиков ходят на матчи «Могилева» (1635), «Локомотива» (1208) и
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Средняя посещаемость Париматч-Экстралиги 746 зрителей.
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