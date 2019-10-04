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Сергей Ташуев: «Вроде двенадцатый матч без поражений, а две ничьи дали осадок»

05.10.2019 20:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев поделился мнением о матче с «Торпедо-БелАЗ» (3:0).

«Знали соперника, знали, что неуступчив. Состав сбитый очень. С ним всегда тяжело играть. Задача была в первом тайме насытить середину поля за счет Макса Эбонга и быть более мобильными. Что-то получалось, что-то нет, он пока адаптируется к этой позиции, за счет того, что Бакая нет.

Забили стандарт, в очередной раз были моменты у Балановича, был момент у Ковалева хороший, комбинацию с участием Эбонга разыграли. На второй тайм выпустили Януша, давление усилили в атакующей зоне и добились успеха.

Довольны, что такой непростой соперник, тем более кадровые потери, Антич и Бакай — это футболисты стержневые на своих позициях, но ребята молодцы. Много борьбы было, много эмоций, но справились. После двух ничьих немного давление было психологическое, нужно было выигрывать. Вроде двенадцатый матч без поражений, а две ничьи дали осадок. Хотя непростые соперники, два выезда и через три дня игры, тоже не просто, хотя это не самое главное.

Но в любом случае психологически было не просто сегодня, понимали, что нельзя осечку допускать, поэтому была нервозность небольшая в самом начале первого тайма, в начале второго — то же самое. Мы понимали, что нельзя ошибаться в обороне, в обороне сыграли качественно, при 3:0 немного дали возможность пару моментов создать, но сыграл хорошо Паша, уже когда доигрывали игру, видимо, потеряли концентрацию. В целом, с победой всех», – сказал Ташуев.

 
 
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Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев поделился мнением о матче с «Торпедо-БелАЗ» (3:0).
 
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