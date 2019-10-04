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Юрий Пунтус: «Мне кажется, на 0:3 мы не наиграли. Мы создали многовато детских ошибок»

05.10.2019 21:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Юрий Пунтус прокомментировал поражение в матче против «Шахтера» (0:3).

«Наверное, надо поздравить «Шахтер» с победой. Обидно в двух моментах. Мне кажется, на 0:3 мы не наиграли, по крайней мере, мы создали многовато детских ошибок, которыми воспользовался наш соперник.

Хотя были моменты, чтобы счет на табло был не ноль, но мы это не смогли сделать. Остается только сделать правильные выводы и работать, другого выхода здесь не вижу, ведь игру и счет не вернешь», – сказал Пунтус.

 
 
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Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Юрий Пунтус прокомментировал поражение в матче против «Шахтера» (0:3).
 
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