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Николай Золотов: «В конце сезона, возможно, если «Динамо» Брест предложит контракт – буду его рассматривать»
05.10.2019 21:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник «Витебска» Николай Золотов прокомментировал слухи про его переход в брестское
- Что ты можешь сказать о новости, что ты уже подписал контракт с «Динамо»
–На самом деле пока нечего комментировать, пока это все слухи. В конце сезона, возможно, если предложат контракт – буду его рассматривать, как и другие предложения, в том числе и от нашего клуба. На данный момент я игрок
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Николай Золотов: «В конце сезона, возможно, если «Динамо» Брест предложит контракт – буду его рассматривать»
Защитник «Витебска» Николай Золотов прокомментировал слухи про его переход в брестское «Динамо».
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