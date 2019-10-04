Николай Золотов: «В конце сезона, возможно, если «Динамо» Брест предложит контракт – буду его рассматривать»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник «Витебска» Николай Золотов прокомментировал слухи про его переход в брестское .

- Что ты можешь сказать о новости, что ты уже подписал контракт с «Динамо» ?

–На самом деле пока нечего комментировать, пока это все слухи. В конце сезона, возможно, если предложат контракт – буду его рассматривать, как и другие предложения, в том числе и от нашего клуба. На данный момент я игрок , – сказал Золотов.