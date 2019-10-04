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Николай Золотов: «В конце сезона, возможно, если «Динамо» Брест предложит контракт – буду его рассматривать»

05.10.2019 21:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник «Витебска» Николай Золотов прокомментировал слухи про его переход в брестское «Динамо».

- Что ты можешь сказать о новости, что ты уже подписал контракт с «Динамо» Брест?

–На самом деле пока нечего комментировать, пока это все слухи. В конце сезона, возможно, если предложат контракт – буду его рассматривать, как и другие предложения, в том числе и от нашего клуба. На данный момент я игрок «Витебска», – сказал Золотов.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Защитник «Витебска» Николай Золотов прокомментировал слухи про его переход в брестское «Динамо».
 
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