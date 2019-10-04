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Хабиб – о реванше с Конором: «Это актуально ради расширения моих сельскохозяйственных проектов»

05.10.2019 22:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов в очередной раз прокомментировал возможный матч-реванш против экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«Для моего поединка в России подойдет «Газпром-Арена». Где-то неделю назад у меня была встреча, и мы обсуждали, где могли бы провести бой в России.

Я сразу сказал, что «Лужники» — не крытая арена, там тяжело проводить. Я здесь был, когда играли «ЦСКА» со «СКА». Думаю, смог бы заполнить эту арену. Для расширения можно и Конора привести.

Но больше этого заслуживает Тони Фергюсон. Он заслужил намного больше, Конору же нужно перестать бить старых людей. Пусть возвращается и становится в очередь.

Конор – это пройденный этап, мне там нечего доказывать. Многие бизнесмены мне скажут, что мне нужно с ним подраться, так как это принесет деньги. Но только ради расширения моих сельскохозяйственных проектов.

Протяну ли я ему руку? В данный момент не готов это сделать», – сказал Хабиб.

Конор и Хабиб провели поединок на UFC 229. Нурмагомедов победил болевым приемом в четвертом раунде.

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Чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов в очередной раз прокомментировал возможный матч-реванш против экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора...
 
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