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Марцел Личка: «То, что мы победили — это индивидуальная работа Гутора. Для нас это золотые три очка»
05.10.2019 23:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Динамо» Брест Марцел Личка подвел итог матча против «Немана» (1:0).
«По игре «Неман» выучил нас. То, что мы победили — это индивидуальная работа Гутора, который отбил пенальти и под конец игры нейтрализовал хорошую возможность гостей забить.
Ну и Савицкий забил при второй нашей реальной возможности забить, так как он всегда умеет это делать, нагнетая в пределах штрафной. Перед ним Нехайчик в штангу пробил. Для нас это золотые три очка», – сказал Личка.
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Марцел Личка: «То, что мы победили — это индивидуальная работа Гутора. Для нас это золотые три очка»
Главный тренер «Динамо» Брест Марцел Личка подвел итог матча против «Немана» (1:0).
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