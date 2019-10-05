Марцел Личка: «То, что мы победили — это индивидуальная работа Гутора. Для нас это золотые три очка»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Динамо» Брест Марцел Личка подвел итог матча против «Немана» (1:0).

«По игре «Неман» выучил нас. То, что мы победили — это индивидуальная работа Гутора, который отбил пенальти и под конец игры нейтрализовал хорошую возможность гостей забить.

Ну и Савицкий забил при второй нашей реальной возможности забить, так как он всегда умеет это делать, нагнетая в пределах штрафной. Перед ним Нехайчик в штангу пробил. Для нас это золотые три очка», – сказал Личка.