SEHA-лига. БГК проиграл 9 мячей «Веспрему»

Источник материала: Tribuna.com

SEHA-лига

Группа В

Веспрем Венгрия – БГК им. Мешкова Беларусь – 32:23 (15:11)

5 октября, 21.45

Группа «В»: Веспрем – 12 (5), Еурофарм Работник – 9 очков (4 матча), Загреб – 6 (3), Металопластика – 3 (3), БГК им. Мешкова – 3 (4), Спартак – 0 (3).

Отметим, что БГК никогда не выигрывал у «Веспрема». В 15 матчах между этими командами во всех турнирах победу одерживал венгерский клуб.