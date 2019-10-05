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Игорь Ковалевич: «У меня было предчувствие, что Гулжигит не забьет. Молодой парень — это раз, много слишком на него скопилось морального пресса»

06.10.2019 00:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич прокомментировал поражение от брестского «Динамо» (0:1).

– Хороший матч был, не заслуживали мы поражения, но имеем то, что имеем. Показали качественную, очень хорошую игру, но, к сожалению, не реализовали те моменты, которые были. Индивидуальное мастерство футболистов Бреста в завершающей стадии оказалось решающим. В том, что мы проиграли, мне команду упрекнуть не в чем. Мы приложили все силы. Хорошая игра и поражение — немножко разные вещи.

- Как решается, кто будет бить пенальти?

– Я не сторонник перед игрой говорить о каких то случаях, штрафных или пенальти. У меня было предчувствие, что Гулжигит не забьет. Молодой парень — это раз, много слишком на него скопилось морального пресса, и он не должен был бить. Не было на поле капитана Валеры Жуковского. Командные действия не должны быть выше личных. Но опять же, это всего лишь пенальти. Забил бы — ему бы слова никто не сказал. С «Гомелем» сделал пенальти и его забил. После пенальти он психологически немножко сдулся. Никаких упреков к нему в связи с этим моментом нет и быть не может, – сказал Ковалевич.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич прокомментировал поражение от брестского «Динамо» (0:1).
 
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