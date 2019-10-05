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Игорь Ковалевич: «У меня было предчувствие, что Гулжигит не забьет. Молодой парень — это раз, много слишком на него скопилось морального пресса»
06.10.2019 00:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич прокомментировал поражение от брестского «Динамо» (0:1).
– Хороший матч был, не заслуживали мы поражения, но имеем то, что имеем. Показали качественную, очень хорошую игру, но, к сожалению, не реализовали те моменты, которые были. Индивидуальное мастерство футболистов
- Как решается, кто будет бить пенальти?
– Я не сторонник перед игрой говорить о каких то случаях, штрафных или пенальти. У меня было предчувствие, что Гулжигит не забьет. Молодой парень — это раз, много слишком на него скопилось морального пресса, и он не должен был бить. Не было на поле капитана Валеры Жуковского. Командные действия не должны быть выше личных. Но опять же, это всего лишь пенальти. Забил бы — ему бы слова никто не сказал. С
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Игорь Ковалевич: «У меня было предчувствие, что Гулжигит не забьет. Молодой парень — это раз, много слишком на него скопилось морального пресса»
Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич прокомментировал поражение от брестского «Динамо» (0:1).
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