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UFC 243: Адесанья нокаутировал Уиттакера, Хукер победил Яквинту, Спивак задушил Туйвасу и другие результаты

06.10.2019 08:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня утром в Мельбурне на арене «Marvel Stadium» состоялся турнир UFC 243.

В главном бою вечера Исраэль Адесанья (18-0) нокаутировал во втором раунде обладателя титула UFC в среднем весе Роберта Уиттакера (20-5) и стал новым чемпионом.

Основной кард:

Дэн Хукер (19-8) победил Эла Яквинту (14-6-1) единогласным решением судей.   

Сергей Спивак (10-1) победил сабмишеном Тай Туйвасу (8-3) во втором раунде.  

Диего Лима (15-7) победил Люк Жумо (13-5) раздельным решением судей.  

Йорган де Кастро (6-0) нокаутировал Джастина Тафа (3-0) в первом раунде.  

Предварительный кард:

Джейк Мэттьюс (15-4) победил Ростема Акмана (6-2) единогласным решением судей. 

Каллэн Поттер (18-8) победил Маки Питоло (11-5) единогласным решением судей. Счет судей: 29-28, 29-28, 29-28 

Брэд Ридделл (3-0) победил Джейми Малларки (12-3) единогласным решением судей. Счет судей: 29-27, 30-26, 30-26  

UFC 243: Роберт Уиттакер перевесил Исраэля Адесанью

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