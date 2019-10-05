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UFC 243: Адесанья нокаутировал Уиттакера, Хукер победил Яквинту, Спивак задушил Туйвасу и другие результаты
06.10.2019 08:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня утром в Мельбурне на арене «Marvel Stadium» состоялся турнир
В главном бою вечера
Основной кард:
Дэн Хукер (19-8) победил Эла Яквинту (14-6-1) единогласным решением судей.
Сергей Спивак (10-1) победил сабмишеном Тай Туйвасу (8-3) во втором раунде.
Диего Лима (15-7) победил Люк Жумо (13-5) раздельным решением судей.
Йорган де Кастро (6-0) нокаутировал Джастина Тафа (3-0) в первом раунде.
Предварительный кард:
Джейк Мэттьюс (15-4) победил Ростема Акмана (6-2) единогласным решением судей.
Каллэн Поттер (18-8) победил Маки Питоло (11-5) единогласным решением судей. Счет судей: 29-28, 29-28, 29-28
Брэд Ридделл (3-0) победил Джейми Малларки (12-3) единогласным решением судей. Счет судей: 29-27, 30-26, 30-26
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UFC 243: Адесанья нокаутировал Уиттакера, Хукер победил Яквинту, Спивак задушил Туйвасу и другие результаты
Сегодня утром в Мельбурне на арене «Marvel Stadium» состоялся турнир UFC 243.
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