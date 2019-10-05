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Марадона станцевал в раздевалке в честь первой победы на посту тренера «Химнасии»

06.10.2019 08:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Химнасия Ла-Плата» в 9-м туре чемпионата Аргентины обыграла на выезде «Годой Крус» (4:2).

Это первая победа клуба при главном тренере Диего Марадоне. В трех первых матчах были поражения. Марадона отметил успех танцем в раздевалке.

После этой победы «Химнасия» с 4 очками переместилась на предпоследнее, 23-е место. Замыкает таблицу «Годой Крус».

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Марадона станцевал в раздевалке в честь первой победы на посту тренера «Химнасии»

 
 
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«Химнасия Ла-Плата» в 9-м туре чемпионата Аргентины обыграла на выезде «Годой Крус» (4:2).
 
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