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Марадона станцевал в раздевалке в честь первой победы на посту тренера «Химнасии»
06.10.2019 08:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Это первая победа клуба при главном тренере
После этой победы «Химнасия» с 4 очками переместилась на предпоследнее, 23-е место. Замыкает таблицу «Годой Крус».
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«Химнасия Ла-Плата» в 9-м туре чемпионата Аргентины обыграла на выезде «Годой Крус» (4:2).
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