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Александр Гутор: «Алыкулов ударил по шее. Не так сильно, что нужно было обязательно падать. Но грех было не воспользоваться моментом»

06.10.2019 08:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

 Вратарь «Динамо» Брест Александр Гутор рассказал о столкновении с нападающим «Немана» Гулжигитом Алыкуловым.

– Он пошел в меня до конца. Мне это не понравилось, потому что он мог нанести травму. Из-за этого и началась потасовка.

– А потом чего упал?

– Алыкулов ударил по шее. Не так сильно, что нужно было обязательно падать. Но грех было не воспользоваться моментом, – сказал Гутор.

«Хотели помешать «Динамо» как они нам в 2002-м». Брест еле унес ноги из Гродно

 
Теги: Брест
 
 
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 Вратарь «Динамо» Брест Александр Гутор рассказал о столкновении с нападающим «Немана» Гулжигитом Алыкуловым.
 
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