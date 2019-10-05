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Александр Гутор: «Алыкулов ударил по шее. Не так сильно, что нужно было обязательно падать. Но грех было не воспользоваться моментом»
06.10.2019 08:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Вратарь «Динамо» Брест Александр Гутор рассказал о столкновении с нападающим «Немана» Гулжигитом Алыкуловым.
– Он пошел в меня до конца. Мне это не понравилось, потому что он мог нанести травму. Из-за этого и началась потасовка.
– А потом чего упал?
– Алыкулов ударил по шее. Не так сильно, что нужно было обязательно падать. Но грех было не воспользоваться моментом, – сказал Гутор.
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Александр Гутор: «Алыкулов ударил по шее. Не так сильно, что нужно было обязательно падать. Но грех было не воспользоваться моментом»
Вратарь «Динамо» Брест Александр Гутор рассказал о столкновении с нападающим «Немана» Гулжигитом Алыкуловым.
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