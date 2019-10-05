Александр Гутор: «Алыкулов ударил по шее. Не так сильно, что нужно было обязательно падать. Но грех было не воспользоваться моментом»

Источник материала: Tribuna.com

Вратарь «Динамо» Брест Александр Гутор рассказал о столкновении с нападающим «Немана» Гулжигитом Алыкуловым.

– Он пошел в меня до конца. Мне это не понравилось, потому что он мог нанести травму. Из-за этого и началась потасовка.

– А потом чего упал?

– Алыкулов ударил по шее. Не так сильно, что нужно было обязательно падать. Но грех было не воспользоваться моментом, – сказал Гутор.