ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сергей Деревянченко: «Я хочу получить реванш с Головкиным»

06.10.2019 09:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Средневес Сергей Деревянченко после боя против чемпиона IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина заявил о готовности провести матч-реванш.

«Чувствую себя хорошо, спасибо моим фанатам и команде за помощь и поддержку. В первом раунде Головкин попал в затылочную часть головы, я не видел этот удар. Впрочем, я не был потрясен.

Рассечение доставляло проблемы. Кровь заливала глаз и я иногда просто ничего не видел. В эти моменты он доносил боковые удары. Реванш?

Конечно, я хотел бы получить реванш, если это возможно. Я готов», – сказал Деревянченко.

Напомним, что сегодня в Нью-Йорке Головкин победил Деревянченко единогласным решением судей. 

Геннадий Головкин победил Сергея Деревянченко в битве нокаутеров, но судейское решение очень спорное

Геннадий Головкин: «Это был плохой день для меня и хороший для Деревянченко» 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Средневес Сергей Деревянченко после боя против чемпиона IBF и IBO в среднем весеГеннадия Головкина заявил о готовности провести матч-реванш.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Геннадий Головкин победил Сергея Деревянченко и стал чемпионом мира в среднем весе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
06.10.2019
Полесская правда
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика