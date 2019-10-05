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Геннадий Головкин победил Сергея Деревянченко и стал чемпионом мира в среднем весе
06.10.2019 09:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В Нью-Йорке на арене «Madison Square Garden» состоялся вечер профессионального бокса. В главном поединке
Счет: 114-113 и 115-112 (дважды). В первом раунде Головкин отправил Деревянченко в нокдаун.
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В Нью-Йорке на арене «Madison Square Garden» состоялся вечер профессионального бокса.
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