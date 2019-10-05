Геннадий Головкин победил Сергея Деревянченко и стал чемпионом мира в среднем весе

Источник материала: Tribuna.com

В Нью-Йорке на арене «Madison Square Garden» состоялся вечер профессионального бокса. В главном поединке (40-1-1, 35 КО) победил Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО) единогласным решением судей и завоевал титулы IBF и IBO в среднем весе.

Счет: 114-113 и 115-112 (дважды). В первом раунде Головкин отправил Деревянченко в нокдаун.

Геннадий Головкин победил Сергей Деревянченко, Ахмедов нокаутировал Эрнандеса и другие бои в Нью-Йорке

Геннадий Головкин победил Сергей Деревянченко в битве нокаутеров