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Геннадий Головкин победил Сергея Деревянченко и стал чемпионом мира в среднем весе

06.10.2019 09:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В Нью-Йорке на арене «Madison Square Garden» состоялся вечер профессионального бокса. В главном поединке Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) победил Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО) единогласным решением судей и завоевал титулы IBF и IBO в среднем весе. 

Счет: 114-113 и 115-112 (дважды). В первом раунде Головкин отправил Деревянченко в нокдаун.    

Геннадий Головкин победил Сергей Деревянченко, Ахмедов нокаутировал Эрнандеса и другие бои в Нью-Йорке 

Геннадий Головкин победил Сергей Деревянченко в битве нокаутеров

 
 
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В Нью-Йорке на арене «Madison Square Garden» состоялся вечер профессионального бокса.
 
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