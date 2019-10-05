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Мария Шарапова: «До сих пор не могут поверить, что мама была беременна мною всего в 30 километрах от Чернобыля»

06.10.2019 10:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова рассказала журналу Us Weekly 25 вещей, которые о ней не знают. Среди них:

1. В детстве я собирала марки и игрушки Beanie Babies. Уверена, они до сих пор лежат в шкафу.

5. Я не могла оторваться от сериала «Чернобыль». До сих пор не могут поверить, что мама была беременна мною всего в 30 километрах от туда, когда все это случилось.

10. Я люблю путешествовать – скоро планирую посетить Африку и Кубу.

12. Мой любимый европейский город – Амстердам. Я бы могла там жить, но только летом.

14. По-русски меня зовут Маша. Но когда я переехала в Америку, все произносили мое имя с «р» – Марша. Так что я решила использовать свое прозвище – Мария.

17. Другие виды спорта у меня не очень хорошо получаются. Особенно пинг-понг.

18. Люблю балет и оперу. Одним из лучших моментов года была «Аида» в Мариинском театре в Санкт-Петербурге.

21. Во время путешествий я скучаю по домашней еде. Особенно маминым блинам с домашним вишневым вареньем.

22. Меньше всего мне нравится фиолетовый цвет. Он мне не идет.

23. Я собираю винтажные кольца. Больше всего мне нравится бабушкино из розового золота с рубином.

Шарапова думает, что ее рост – результат Чернобыля. Такого не может быть

Шарапова показала свой дом: японский минимализм, 2 дорожки для боулинга и много абстрактной живописи

 
 
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Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова рассказала журналу Us Weekly 25 вещей, которые о ней не знают.
 
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