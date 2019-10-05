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Мария Шарапова: «До сих пор не могут поверить, что мама была беременна мною всего в 30 километрах от Чернобыля»
06.10.2019 10:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова рассказала журналу Us Weekly 25 вещей, которые о ней не знают. Среди них:
1. В детстве я собирала марки и игрушки Beanie Babies. Уверена, они до сих пор лежат в шкафу.
5. Я не могла оторваться от сериала «Чернобыль». До сих пор не могут поверить, что мама была беременна мною всего в 30 километрах от туда, когда все это случилось.
10. Я люблю путешествовать – скоро планирую посетить Африку и Кубу.
12. Мой любимый европейский город – Амстердам. Я бы могла там жить, но только летом.
14. По-русски меня зовут Маша. Но когда я переехала в Америку, все произносили мое имя с «р» – Марша. Так что я решила использовать свое прозвище – Мария.
17. Другие виды спорта у меня не очень хорошо получаются. Особенно пинг-понг.
18. Люблю балет и оперу. Одним из лучших моментов года была «Аида» в Мариинском театре в Санкт-Петербурге.
21. Во время путешествий я скучаю по домашней еде. Особенно маминым блинам с домашним вишневым вареньем.
22. Меньше всего мне нравится фиолетовый цвет. Он мне не идет.
23. Я собираю винтажные кольца. Больше всего мне нравится бабушкино из розового золота с рубином.
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Мария Шарапова: «До сих пор не могут поверить, что мама была беременна мною всего в 30 километрах от Чернобыля»
Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова рассказала журналу Us Weekly 25 вещей, которые о ней не знают.
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