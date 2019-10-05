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«Бизнес Online»: Представители «Динамо» Москва звонили Хацкевичу по поводу возможного назначения на пост главного тренера
06.10.2019 10:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич может возглавить одноименный московский клуб.
Представители команды из России звонили 45-летнему специалисту и консультировались с ним по поводу возможного назначения.
В числе кандидатов на должность также Дан Петреску, уже работавший в «Динамо» с 2012 по 2014 год.
Руководители ВТБ обсуждали и вариант с приглашением бывшего тренера «Рубина» Курбана Бердыева. Сейчас его назначение в «Динамо» уже не так очевидно, как несколько недель назад, но вероятность сохраняется.
В числе прочих рассматривались кандидатуры Михаила Галактионова, Рашида Рахимова, Массимо Карреры и Владимира Ивича, известного по работе в ПАОК и «Маккаби» из Тель-Авива. Однако сейчас приглашение кого-то из этих тренеров в «Динамо» маловероятно.
Скорее всего, до назначения нового главного тренера руководить командой будет возглавляющий молодежку «Динамо» Кирилл Новиков.
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«Бизнес Online»: Представители «Динамо» Москва звонили Хацкевичу по поводу возможного назначения на пост главного тренера
Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич может возглавить одноименный московский клуб.
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