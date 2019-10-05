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Павел Савицкий: «Я знал, что если забью, не буду праздновать. Это уважение к команде, в которой я вырос»

06.10.2019 10:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Динамо» Брест Павел Савицкий рассказал, почему не праздновал свой гол в ворота «Немана».

– Я знал, что если забью, не буду праздновать. Это уважение к команде, в которой я вырос.

– При этом фанаты после игры кричали неприятные вещи в твой адрес.

– Это их решение. Я подошел [к сектору] и похлопал, – рассказал Савицкий.

«Хотели помешать «Динамо» как они нам в 2002-м». Брест еле унес ноги из Гродно

 
Теги: Брест
 
 
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Полузащитник «Динамо» Брест Павел Савицкий рассказал, почему не праздновал свой гол в ворота «Немана».
 
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