Павел Рыбак: «Судьи просто чувствуют безнаказанность, и их оправдывают за любую...»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник «Шахтера» Павел Рыбак раскритиковал работу судей в матче против «Торпедо-БелАЗ» (3:0). Напомним, что матч обслуживала бригада Дениса Щербакова.

«Не хочется ругаться, но судьи просто чувствуют безнаказанность, и их оправдывают за любую... Ну, потому что стенка стоит на шести метрах, и он (судья Щербаков – прим.) рассказывает, что он не должен считать 7 метров. А кто должен считать? Я что ли? Это его работа. Поэтому только такой комментарий», – сказал Рыбак.