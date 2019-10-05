Никола Антич: «Сломал кость. Думаю, что к матчу с «Динамо» Брест восстановлюсь»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник «Шахтера» Никола Антич рассказал, что восстановится к матчу с «Динамо» Брест. Напомним, что игрок обороны сломал руку.

– Сломал кость. Надо делать операцию. Она будет в среду. И потом еще две недели. И я думаю, что к матчу с Брестом восстановлюсь (3 ноября).

- Когда ты сломал ее?

– Когда сделал подкат Максу Швецову. Но у меня и до этого 4 месяца была с костью проблема, – сказал Антич.