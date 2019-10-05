ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Никола Антич: «Сломал кость. Думаю, что к матчу с «Динамо» Брест восстановлюсь»

06.10.2019 12:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Защитник «Шахтера» Никола Антич рассказал, что восстановится к матчу с «Динамо» Брест. Напомним, что игрок обороны сломал руку.

– Сломал кость. Надо делать операцию. Она будет в среду. И потом еще две недели. И я думаю, что к матчу с Брестом восстановлюсь (3 ноября).

- Когда ты сломал ее?

– Когда сделал подкат Максу Швецову. Но у меня и до этого 4 месяца была с костью проблема, – сказал Антич.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитник «Шахтера» Никола Антич рассказал, что восстановится к матчу с «Динамо» Брест.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Чемпионат Италии. «Интер» принимает «Ювентус», «Наполи» в гостях у «Торино»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
06.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика