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Никола Антич: «Сломал кость. Думаю, что к матчу с «Динамо» Брест восстановлюсь»
06.10.2019 12:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник «Шахтера» Никола Антич рассказал, что восстановится к матчу с «Динамо» Брест. Напомним, что игрок обороны
– Сломал кость. Надо делать операцию. Она будет в среду. И потом еще две недели. И я думаю, что к матчу с Брестом восстановлюсь (3 ноября).
- Когда ты сломал ее?
– Когда сделал подкат Максу Швецову. Но у меня и до этого 4 месяца была с костью проблема, – сказал Антич.
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Защитник «Шахтера» Никола Антич рассказал, что восстановится к матчу с «Динамо» Брест.
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