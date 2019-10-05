|
Чемпионат Италии. «Интер» принимает «Ювентус», «Наполи» в гостях у «Торино»
- Размер текста:
- A
- A
- A
Источник материала:
Tribuna.com
В 7-м туре Серии А «Торино» сыграет с «Наполи», а «Интер» – с «Ювентусом».
Чемпионат Италии
7-й тур
- Дата проведения
-
5 октября, 16.00, «Stadio Paolo Mazza»
- Гол:
-
1:0 –
31 Петанья.
СПАЛ –
Бериша, Томович, Викари, Реца, Игор Жулио, Миссироли, Куртич, Вальдифьори (Валоти, 84), Эспето, Флоккари (Сала, 73), Петанья (Палоски, 86).
Парма –
Сепе, Бруну Алвеш, Якопони, Гальоло, Пеццелла, Барилла (Инглезе, 71), Жервиньо, Куцка, Эрнани (Спрокати, 57), Кулусевски (Скоццарелла, 46), Корнелиус.
- Предупреждения:
-
Эспето
(17), Эрнани
(45), Петанья
(45), Гальоло
(82), Куртич
(89), Сала
(90).
- Удаление:
-
Эспето
(70).
- Дата проведения
-
5 октября, 19.00, «Марк Антонио Бентегоди»
- Голы:
-
1:0 –
9 Кумбула,
2:0 –
81, автогол Мурру.
Верона –
Сильвестри, Ррахмани, Кумбула, Гюнтер, Фараони, Амрабат, Велозу, Лазович (Витале, 58), Пессина (Хендерсон, 86), Сальседо (Верре, 70), Стемпиньски.
Сампдория –
Аудеро, Берешиньски (Габбьядини, 77), Феррари, Шабо, Депаоли, Роналду Виейра, Экдаль, Янкто (Ригони, 57), Мурру, Бонаццоли (Капрари, 63), Куальярелла.
- Предупреждения:
-
Феррари
(15), Лазович
(24), Шабо
(33), Бонаццоли
(41).
- Дата проведения
-
5 октября, 21.45, «Луиджи Феррарис»
- Голы:
-
1:0 –
41 Шене,
1:1 –
51 Тео,
1:2 –
57, пенальти Кессиэ.
Дженоа –
Раду, Ромеро, Сапата, Кришито (Бираски, 11), Гильоне, Шене, Радованович, Паяч, Лерагер (Пандев, 88), Куаме, Пинамонти (Фавилли, 73).
Милан –
Рейна, Калабрия, Лео Дуарте, Романьоли, Тео, Кессиэ, Биглия, Чалханоглу (Лукас Пакета, 46), Сусо, Пионтек (Рафаэл Леау, 46), Бонавентура (Конти, 81).
- Предупреждения:
-
Сапата
(23), Калабрия
(43), Биглия
(62), Лерагер
(64), Шене
(67), Лукас Пакета
(84), Ромеро
(88).
- Удаления:
-
Сапонара
(45), Бираски
(56), Калабрия
(79), Кастильехо
(90).
- Дата проведения
-
6 октября, 13.30, «Артемио Франки»
Фиорентина –
Дронговски, Лирола, Миленкович, Пеццелья, Далберт, Бадель, Кастровилли, Рибери, Пульгар, Кьеза, Касерес.
Удинезе –
Муссо, Трост-Эконг, Опоку, Самир, Ларсен, де Пауль, Мандрагора, Сема, Яяло, Окака Чука, Несторовски.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 7-м туре Серии А «Торино» сыграет с «Наполи», а «Интер» – с «Ювентусом».
-
Врачи: эти 3 продукта повышают давление
06:40, Газета Авангард
-
Фоторепортаж: В центральном районном доме культуры прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя
15:44, Газета Авангард
-
В России подсчитали время для принятия решения об ответном ядерном ударе
14:49, Tut.by
-
Как готовить чай по китайским традициям и сколько цветных пельменей приготовил повар? Праздник китайской культуры прошёл в Минске
20:57, СТВ
-
В Москве запретили премьерный показ фильма о белорусской группе
18:13, Tut.by
-
10:48, Гарадоцкi веснiк
-
Выпускники разных лет пришли поздравить учителя, который и в 82 года преподает математику в школе
20:53, Tut.by
-
Николай Золотов: «В конце сезона, возможно, если «Динамо» Брест предложит контракт – буду его рассматривать»
21:47, Tribuna.com
-
Средняя посещаемость Париматч-Экстралиги 746 зрителей. Это лучший показатель за 4 сезона
20:36, Tribuna.com
-
Шесть слонов погибли в Таиланде, пытаясь спасти слоненка и помочь друг другу
20:49, Tut.by
-
По Источникам
-
Свежие новости
-
Самое читаемое
-
Интересы
|
-
У мощного «Динамо» так мало шансов обыграть «Ак Барс»?
10:24, Tribuna.com
-
Сергей Деревянченко: «Я хочу получить реванш с Головкиным»
09:11, Tribuna.com
-
Геннадий Головкин победил Сергея Деревянченко, Ахмедов нокаутировал Эрнандеса и другие результаты в Нью-Йорке
08:01, Tribuna.com
-
Александр Гутор: «Алыкулов ударил по шее. Не так сильно, что нужно было обязательно падать. Но грех было не воспользоваться моментом»
08:39, Tribuna.com
-
Игорь Ковалевич: «У меня было предчувствие, что Гулжигит не забьет. Молодой парень — это раз, много слишком на него скопилось морального пресса»
00:00, Tribuna.com
-
Париматч-Экстралига. «Локомотив» против «Бреста», «Бобруйск» – «Авиатор» и другие матчи
08:56, Tribuna.com
-
НХЛ. «Вашингтон» примет «Каролину», «Флорида» играет с «Тампой», «Оттава» – «Рейнджерс»
23:18, Tribuna.com
-
Все новости
- На какие вопросы предстоит ответить при переписи населения и для чего нужны эти сведения?
03.10.2019,
Полесская правда
- Через час после колоноскопии женщина умерла от сердечного приступа. СК разбирается в ЧП в больнице
03.10.2019,
Tut.by
- Три слова, которые позволят нейтрализовать любую критику
02.10.2019,
Ежедневник
- Раскрыт размер наследства Марка Захарова
30.09.2019,
Tut.by
- Молодой специалист попросил у директора служебное жилье, а тот две минуты на него матерился
02.10.2019,
Новости Волковыска
- Истории Второй мировой: «Я узнал, что моя старшая сестра - это моя мать»
30.09.2019,
Tut.by
- В Лидском районе пенсионерка гнала самогон, а когда увидела милиционеров, убежала
03.10.2019,
Lida.Info