ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чемпионат Италии. «Интер» принимает «Ювентус», «Наполи» в гостях у «Торино»

06.10.2019 12:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

В 7-м туре Серии А «Торино» сыграет с «Наполи», а «Интер» – с «Ювентусом». 

Чемпионат Италии

7-й тур

СПАЛ – Парма 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
5 октября, 16.00, «Stadio Paolo Mazza»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 31 Петанья.
СПАЛБериша, Томович, Викари, Реца, Игор Жулио, Миссироли, Куртич, Вальдифьори (Валоти, 84), Эспето, Флоккари (Сала, 73), Петанья (Палоски, 86).
ПармаСепе, Бруну Алвеш, Якопони, Гальоло, Пеццелла, Барилла (Инглезе, 71), Жервиньо, Куцка, Эрнани (Спрокати, 57), Кулусевски (Скоццарелла, 46), Корнелиус.
Предупреждения:
Эспето (17), Эрнани (45), Петанья (45), Гальоло (82), Куртич (89), Сала (90).
Удаление:
Эспето (70).

 

Верона – Сампдория 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
5 октября, 19.00, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 9 Кумбула, 2:0 – 81, автогол Мурру.
ВеронаСильвестри, Ррахмани, Кумбула, Гюнтер, Фараони, Амрабат, Велозу, Лазович (Витале, 58), Пессина (Хендерсон, 86), Сальседо (Верре, 70), Стемпиньски.
СампдорияАудеро, Берешиньски (Габбьядини, 77), Феррари, Шабо, Депаоли, Роналду Виейра, Экдаль, Янкто (Ригони, 57), Мурру, Бонаццоли (Капрари, 63), Куальярелла.
Предупреждения:
Феррари (15), Лазович (24), Шабо (33), Бонаццоли (41).

 

Дженоа – Милан 1:2 (1:0, 0:2)
Дата проведения
5 октября, 21.45, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 41 Шене, 1:1 – 51 Тео, 1:2 – 57, пенальти Кессиэ.
ДженоаРаду, Ромеро, Сапата, Кришито (Бираски, 11), Гильоне, Шене, Радованович, Паяч, Лерагер (Пандев, 88), Куаме, Пинамонти (Фавилли, 73).
МиланРейна, Калабрия, Лео Дуарте, Романьоли, Тео, Кессиэ, Биглия, Чалханоглу (Лукас Пакета, 46), Сусо, Пионтек (Рафаэл Леау, 46), Бонавентура (Конти, 81).
Предупреждения:
Сапата (23), Калабрия (43), Биглия (62), Лерагер (64), Шене (67), Лукас Пакета (84), Ромеро (88).
Удаления:
Сапонара (45), Бираски (56), Калабрия (79), Кастильехо (90).

 

Фиорентина – Удинезе
Дата проведения
6 октября, 13.30, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика
ФиорентинаДронговски, Лирола, Миленкович, Пеццелья, Далберт, Бадель, Кастровилли, Рибери, Пульгар, Кьеза, Касерес.
УдинезеМуссо, Трост-Эконг, Опоку, Самир, Ларсен, де Пауль, Мандрагора, Сема, Яяло, Окака Чука, Несторовски.

 

Аталанта – Лечче
Дата проведения
6 октября, 16.00, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика

 

Болонья – Лацио
Дата проведения
6 октября, 16.00, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика

 

Рома – Кальяри
Дата проведения
6 октября, 16.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика

 

Торино – Наполи
Дата проведения
6 октября, 19.00, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика

 

Интер – Ювентус
Дата проведения
6 октября, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика

 

Брешия – Сассуоло
Дата проведения
18 декабря, 22.45, «Марио Ригамонти»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 7-м туре Серии А «Торино» сыграет с «Наполи», а «Интер» – с «Ювентусом».
 
Новости дня
Новости спорта
 
Павел Рыбак: «Судьи просто чувствуют безнаказанность, и их оправдывают за любую...»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
06.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика