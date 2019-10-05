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Рыбак о чемпионстве «Шахтера»: «Пока мы в гонке. Мы должны выиграть 6 игр, и все будет хорошо»

06.10.2019 13:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник «Шахтера» Павел Рыбак считает, что «горняки» еще могут выиграть чемпионат Беларуси.

– Мы еще в гонке и хотелось, чтобы в конце сезона мы оказались на первом месте.

- Каждую осень же говорите, что в гонке

– Это да. Каждую осень мы в гонке и... А что пока говорить. Пока мы в гонке. Мы должны выиграть 6 игр, и все будет хорошо, – сказал Рыбак.

 
 
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Защитник «Шахтера» Павел Рыбак считает, что «горняки» еще могут выиграть чемпионат Беларуси.
 
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