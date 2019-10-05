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Дулуб присутствует на матче минского «Динамо» против «Ислочи»

06.10.2019 14:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский тренер Олег Дулуб присутствует на матче «Динамо» Минск – «Ислочь».

Специалист покинул казахстанский «Атырау». Ранее неоднократно сообщалось, что Дулуб может возглавить «бело-голубых».

Отметим, что главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко дисквалифицирован на 5 матчей и не присутствует на скамейке.

Спортивным директор минского «Динамо» Юрий Поклад входил в тренерский штаб Дулуба в «Карпатах» и «Черноморце».

Дулуб присутствует на матче минского «Динамо» против «Ислочи»

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский тренер Олег Дулуб присутствует на матче «Динамо» Минск – «Ислочь».
 
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