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Дулуб присутствует на матче минского «Динамо» против «Ислочи»
06.10.2019 14:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский тренер Олег Дулуб присутствует на матче «Динамо» Минск – «Ислочь».
Специалист
Отметим, что главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко
Спортивным директор минского «Динамо» Юрий Поклад входил в тренерский штаб Дулуба в «Карпатах» и «Черноморце».
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Белорусский тренер Олег Дулуб присутствует на матче «Динамо» Минск – «Ислочь».
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