Дулуб присутствует на матче минского «Динамо» против «Ислочи»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский тренер Олег Дулуб присутствует на матче «Динамо» Минск – «Ислочь».

Специалист покинул казахстанский «Атырау». Ранее неоднократно сообщалось, что Дулуб может возглавить «бело-голубых».

Отметим, что главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко дисквалифицирован на 5 матчей и не присутствует на скамейке.

Спортивным директор минского «Динамо» Юрий Поклад входил в тренерский штаб Дулуба в «Карпатах» и «Черноморце».



