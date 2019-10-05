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Панков – Милевскому: «Я думал, вы вчера отжарили «Курочек», а то олени были»
06.10.2019 15:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Футбольный агент Александр Панков обратился в Instagram к Артему Милевскому.
«Я думал, вы вчера отжарили «Курочек», а то олени были», – написал Панков.
Напомним, что на логотипе «Немана»
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Футбольный агент Александр Панков обратился в Instagram к Артему Милевскому.
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