Щербаков – тренеру «Шахтера» Сасси: «Вы хорошо тренируйте, а потом мы будем судить хорошо»

Источник материала: Tribuna.com

Судья Денис Щербаков после матча «Шахтер» – «Торпедо-БелАЗ» отреагировал на критику в свой адрес со стороны тренера «горняков» Аделя Сасси. Отметим, что перед этим арбитр показал желтую карточку тунисскому специалисту.

«Я всем могу дать (прим. – желтую карточку), мне все равно. Я знаю ваше мнение о нас. Вы хорошо тренируйте, а потом мы будем судить хорошо», – сказал Щербаков.