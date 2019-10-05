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Щербаков – тренеру «Шахтера» Сасси: «Вы хорошо тренируйте, а потом мы будем судить хорошо»
06.10.2019 15:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Судья Денис Щербаков после матча «Шахтер» – «Торпедо-БелАЗ» отреагировал на критику в свой адрес со стороны тренера «горняков» Аделя Сасси. Отметим, что перед этим арбитр показал желтую карточку тунисскому специалисту.
«Я всем могу дать (прим. – желтую карточку), мне все равно. Я знаю ваше мнение о нас. Вы хорошо тренируйте, а потом мы будем судить хорошо», – сказал Щербаков.
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Судья Денис Щербаков после матча «Шахтер» – «Торпедо-БелАЗ» отреагировал на критику в свой адрес со стороны тренера «горняков» Аделя Сасси.
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