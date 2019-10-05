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Кубок Казахстана. Финал. Зенькович, сравняв счет на 87-й минуте, помог «Кайсару» обыграть «Атырау»

06.10.2019 15:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В финальном матче Кубка Казахстана «Кайсар», за который выступают белорусские футболисты Иван Садовничий и Игорь Зенькович, добился волевой виктории над «Атырау» — 2:1. Зенькович вышел на замену на 83-й минуте и сравнял счет на 87-й. Садовничий появился на 86-й минуте. Встреча прошла в Нур-Султане.

Напомним, что «Атырау» ранее возглавлял Олег Дулуб.

Кайсар — Атырау — 2:1

Голы: Игорь Зенькович (87), Думан Нарзилдаев (120+1) – Петар Гжельчак (67)

Удаления: Тагыберген (Кайсар, 70), Нгвем (Атырау, 93).

 
 
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В финальном матче Кубка Казахстана «Кайсар», за который выступают белорусские футболисты Иван Садовничий и Игорь Зенькович, добился волевой виктории над «Атырау»...
 
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