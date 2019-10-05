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«Волна» уступила «Нафтану», «ДЮСШ-3-Стэнлес» разгромил «Клецк»

06.10.2019 — Новости Спорта | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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«Волна» уступила «Нафтану», «ДЮСШ-3-Стэнлес» разгромил «Клецк»
В субботу, 5 октября, пинские футбольные команды провели очередные матчи чемпионатов первой и второй лиги.

«Волна»на одноименном стадионе принимала новополоцкий «Нафтан» — завсегдатай чемпионатов высшей лиги, в позапрошлом сезоне ушедший на понижение. Начиналось все под стать городскому празднику: на 19 минуте Артем Куратник на радость местной публики вывел «Волну» вперед. Радовались пинчуки недолго: уже через 10 минуту новополочане отыгрались, а под занавес первого тайма и вовсе вышли вперед. Больше голов пинские болельщики не увидели.

Отметим, что к игре с «Нафтаном» «Волну» готовил новый главный тренер Вадим Беленко.

Первая лига. 23 тур. «Волна» (Пинск) — «Нафтан» (Новополоцк) 1:2

ГОЛЫ: 1:0 — Арт.Куратник (19, пас — М.Ибрагимов), 1:1 — А.Клещенок (29), 1:2 — Д.Тихомиров (39).

А вот выступающий в третьем дивизионе «ДЮСШ-3-Стэнлес» здорово поздравил город с 922-летием: команда на поле Академии футбола разгромила «Клецк». На шесть мячей пинчан пришелся всего один гол гостей. Больше всех постарался главный бомбардир команды Виталий Рушницкий, оформивший дубль.

Вторая лига. 24 тур. «ДЮСШ-3-Стэнлес» (Пинск) — «Клецк» 

Голы: 1:0 — П. Мовчун (12), 2:0 — В. Рушницкий (17), 3:0 — В. Рушницкий (19), 4:0 — Д. Хомицевич (41), — 5:0 — В. Зырко (45), 5:1 — А. Тимоховец (58), 6:1 — Д. Малащицкий (73).

Подготовил Леонид РЕБКОВЕЦ.

Фото группы ВКонтакте «PinskSW Будь в теме».

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«Волна» уступила «Нафтану», «ДЮСШ-3-Стэнлес» разгромил «Клецк»«Волна» уступила «Нафтану», «ДЮСШ-3-Стэнлес» разгромил «Клецк»«Волна» уступила «Нафтану», «ДЮСШ-3-Стэнлес» разгромил «Клецк»«Волна» уступила «Нафтану», «ДЮСШ-3-Стэнлес» разгромил «Клецк»«Волна» уступила «Нафтану», «ДЮСШ-3-Стэнлес» разгромил «Клецк»«Волна» уступила «Нафтану», «ДЮСШ-3-Стэнлес» разгромил «Клецк»

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