Шкурин в матче с «Витебском» забил гол и отдал голевой пас. Он закрепился на 1-м месте в списке бомбардиров

Источник материала: Tribuna.com

В матче чемпионата Беларуси «Энергетик-БГУ» – «Витебск» (2:0, второй тайм) форвард хозяев Илья Шкурин забил гол и отдал голевую передачу.

Таким образом, в последних двух встречах у 20-летнего нападающего 5 голов и одна голевая передача.

Нападающий продолжает лидировать в гонке бомбардиров чемпионата Беларуси, забив в 20 матчах 14 голов и отдав 2 голевые передачи.