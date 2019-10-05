|
Шкурин в матче с «Витебском» забил гол и отдал голевой пас. Он закрепился на 1-м месте в списке бомбардиров
06.10.2019 17:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче чемпионата Беларуси «Энергетик-БГУ» – «Витебск» (2:0, второй тайм) форвард хозяев Илья Шкурин забил гол и отдал голевую передачу.
Таким образом, в последних двух встречах у 20-летнего нападающего 5 голов и одна голевая передача.
Нападающий продолжает лидировать в гонке бомбардиров чемпионата Беларуси, забив в 20 матчах 14 голов и отдав 2 голевые передачи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шкурин в матче с «Витебском» забил гол и отдал голевой пас. Он закрепился на 1-м месте в списке бомбардиров
В матче чемпионата Беларуси «Энергетик-БГУ» – «Витебск» (2:0, второй тайм) форвард хозяев Илья Шкурин забил гол и отдал голевую передачу.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)