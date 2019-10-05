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Шкурин в матче с «Витебском» забил гол и отдал голевой пас. Он закрепился на 1-м месте в списке бомбардиров

06.10.2019 17:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В матче чемпионата Беларуси «Энергетик-БГУ» – «Витебск» (2:0, второй тайм) форвард хозяев Илья Шкурин забил гол и отдал голевую передачу.

Таким образом, в последних двух встречах у 20-летнего нападающего 5 голов и одна голевая передача.

Нападающий продолжает лидировать в гонке бомбардиров чемпионата Беларуси, забив в 20 матчах 14 голов и отдав 2 голевые передачи.

 
Теги: Витебск
 
 
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В матче чемпионата Беларуси «Энергетик-БГУ» – «Витебск» (2:0, второй тайм) форвард хозяев Илья Шкурин забил гол и отдал голевую передачу.
 
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