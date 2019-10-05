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«Ман Сити» отстал от «Ливерпуля» на 8 очков, проиграв «Вулверхэмптону» (0:2)

06.10.2019 18:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Манчестер Сити» уступил «Вулверхэмптону» (0:2) в 8-м туре чемпионата Англии.

После этого поражения команда тренера Пепа Гвардиолы отстает от «Ливерпуля», занимающего первое место в АПЛ, на 8 очков. 


 

 
 
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«Манчестер Сити» уступил «Вулверхэмптону» (0:2) в 8-м туре чемпионата Англии.
 
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