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«Динамо» Минск – «Ак Барс». Зарипов забросил Осипкову с центра площадки
06.10.2019 18:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Минское «Динамо» на «Минск-Арене» играет в рамках регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса».
Отметим, что счет открыл на 1-й минуте второго периоде форвард казанского клуба Данис Зарипов броском с центра площадки.
Напомним, сегодня ворота «зубров» защищает Александр Осипков.
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Минское «Динамо» на «Минск-Арене» играет в рамках регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса».
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