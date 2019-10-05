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Сергей Ясинский: «Меня не задело празднование гола Шкуриным. То, что моя команда сегодня в обороне частенько походила на проходной двор. Вот это меня задело»
06.10.2019 18:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский после матча с «Энергетиком» (0:2) поделился мнением о праздновании гола Ильи Шкурина в ворота своей бывшей команды.
– Шкурин отпраздновал свой гол. Вас это не задело?
– Нет. Не знаю, как болельщиков, а меня задело другое. То, что моя команда сегодня в обороне частенько походила на проходной двор. Вот это меня задело. А то, что кто-то праздновал или нет… Он сейчас футболист другой команды. У него есть свои критики и свои люди, которые оценивают его действия. Вот они оценят. А у меня своих забот хватает, – сказал Ясинский.
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Сергей Ясинский: «Меня не задело празднование гола Шкуриным. То, что моя команда сегодня в обороне частенько походила на проходной двор. Вот это меня задело»
Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский после матча с «Энергетиком» (0:2) поделился мнением о праздновании гола Ильи Шкурина в ворота своей бывшей команды.
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