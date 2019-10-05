Сергей Ясинский: «Меня не задело празднование гола Шкуриным. То, что моя команда сегодня в обороне частенько походила на проходной двор. Вот это меня задело»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский после матча с «Энергетиком» (0:2) поделился мнением о праздновании гола Ильи Шкурина в ворота своей бывшей команды.

– Шкурин отпраздновал свой гол. Вас это не задело?

– Нет. Не знаю, как болельщиков, а меня задело другое. То, что моя команда сегодня в обороне частенько походила на проходной двор. Вот это меня задело. А то, что кто-то праздновал или нет… Он сейчас футболист другой команды. У него есть свои критики и свои люди, которые оценивают его действия. Вот они оценят. А у меня своих забот хватает, – сказал Ясинский.

20-летний форвард «Энергетика» сделал покер и стал лучшим снайпером ЧБ. Зимой он заплатил 40 тысяч долларов, чтобы уйти из «Витебска»

«Даже не знаю, чем могло закончиться его поведение». У лучшего снайпера ЧБ очень непростой характер (вот пара историй)