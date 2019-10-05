Минское «Динамо» не набрало очков впервые за 8 матчей. И проиграло на «Минск-Арене» впервые за 5 матчей

Источник материала: Tribuna.com

В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» проиграло «Ак Барсу» (2:4).

Таким образом, команда Крэйга Вудкрофта не набрала очков впервые за 8 матчей. Также «Динамо» проиграло на «Минск-Арене» впервые за пять матчей.

Далее минчан ожидает трехматчевая выездная серия. 9 октября «Динамо» сыграет с рижским «Динамо», 11 октября – с «Йокеритом», а 13 октября с «Витязем».