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Минское «Динамо» не набрало очков впервые за 8 матчей. И проиграло на «Минск-Арене» впервые за 5 матчей
06.10.2019 19:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» проиграло «Ак Барсу» (2:4).
Таким образом, команда Крэйга Вудкрофта не набрала очков впервые за 8 матчей. Также «Динамо» проиграло на «Минск-Арене» впервые за пять матчей.
Далее минчан ожидает трехматчевая выездная серия. 9 октября «Динамо» сыграет с рижским «Динамо», 11 октября – с «Йокеритом», а 13 октября с «Витязем».
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Минское «Динамо» не набрало очков впервые за 8 матчей. И проиграло на «Минск-Арене» впервые за 5 матчей
В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» проиграло «Ак Барсу» (2:4).
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