Александр Гутор: «Наблюдать за моей игрой было лучше, чем секс? Бывает, наверное, в сексе получше, чем моя игра»

Источник материала: Tribuna.com

Вратарь брестского «Динамо» Александр Гутор поделился мнением о победе над «Неманом» (1:0) в матче чемпионата Беларуси.

– Классные сэйвы! Реально. В нужный момент здорово все сделал. Большое спасибо. Как вообще у тебя впечатления от проделанной работы?

– Ну тяжелая игра была. Гродно хорошо играет дома, компактно обороняется. У них два высокорослых форварда, моментами было тяжело. Считаю, что мы победили заслуженно. У нас были моменты хорошие. Поэтому мы довольны этим результатом, – сказал Гутор в эфире FCDB TV .

– Сегодня наблюдать за твоей игрой было лучше, чем секс.

– Бывает, наверное, в сексе получше, чем моя игра – добавил Гутор.

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