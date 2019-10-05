|
Александр Гутор: «Наблюдать за моей игрой было лучше, чем секс? Бывает, наверное, в сексе получше, чем моя игра»
06.10.2019 20:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Вратарь брестского «Динамо» Александр Гутор поделился мнением о победе над «Неманом» (1:0) в матче чемпионата Беларуси.
– Классные сэйвы! Реально. В нужный момент здорово все сделал. Большое спасибо. Как вообще у тебя впечатления от проделанной работы?
– Ну тяжелая игра была. Гродно хорошо играет дома, компактно обороняется. У них два высокорослых форварда, моментами было тяжело. Считаю, что мы победили заслуженно. У нас были моменты хорошие. Поэтому мы довольны этим результатом, – сказал Гутор в эфире
– Сегодня наблюдать за твоей игрой было лучше, чем секс.
– Бывает, наверное, в сексе получше, чем моя игра –
«Хотели помешать «Динамо», как они нам в 2002-м». Брест еле унес ноги из Гродно
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Гутор: «Наблюдать за моей игрой было лучше, чем секс? Бывает, наверное, в сексе получше, чем моя игра»
Вратарь брестского «Динамо» Александр Гутор поделился мнением о победе над «Неманом» (1:0) в матче чемпионата Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)