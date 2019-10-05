ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Гутор: «Наблюдать за моей игрой было лучше, чем секс? Бывает, наверное, в сексе получше, чем моя игра»

06.10.2019 20:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Вратарь брестского «Динамо» Александр Гутор поделился мнением о победе над «Неманом» (1:0) в матче чемпионата Беларуси.

– Классные сэйвы! Реально. В нужный момент здорово все сделал. Большое спасибо. Как вообще у тебя впечатления от проделанной работы?

– Ну тяжелая игра была. Гродно хорошо играет дома, компактно обороняется.  У них два высокорослых форварда, моментами было тяжело.  Считаю, что мы победили заслуженно. У нас были моменты хорошие. Поэтому мы довольны этим результатом, – сказал Гутор в эфире FCDB TV.

– Сегодня наблюдать за твоей игрой было лучше, чем секс.

– Бывает, наверное, в сексе получше, чем моя игра – добавил Гутор.

«Хотели помешать «Динамо», как они нам в 2002-м». Брест еле унес ноги из Гродно

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вратарь брестского «Динамо» Александр Гутор поделился мнением о победе над «Неманом» (1:0) в матче чемпионата Беларуси.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Минское «Динамо» не набрало очков впервые за 8 матчей. И проиграло на «Минск-Арене» впервые за 5 матчей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
06.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика