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Крэйг Вудкрофт: «Такие команды, как «Ак Барс», заставляют тебя платить даже за мельчайшие недочеты»

06.10.2019 20:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Динамо» уверен: хоккеисты покидают арену с мыслью, что они – отличная команда.

Главный тренер «Динамо»  Крэйг Вудкрофт прокомментировал итог матча с «Ак Барсом» (2:4).

– В первую очередь поздравляю Дмитрия с победой. Мне понравился первый период и энергия команды в нем. Возможно, благодаря этому смогли подавить энергию соперника. Пожалуй, в первом периоде мы смотрелись чуть лучше оппонента.

Второй период был достаточно неплохим, но мы стали уступать в счете. Я рад тому, что команда собралась и сократила разницу в счете к концу периода. В третьем периоде мы допустили ошибки, которые допускать было нельзя. Такие команды, как «Ак Барс», заставляют тебя платить даже за мельчайшие недочеты. Что нам остается делать? Учиться и стараться не допускать таких ошибок. У нас впереди очень важная неделя.

– Сегодня в большинстве у «Динамо» не получалось. Было много времени, но мало бросков. Почему?

– Мне стоит еще разобраться в этом. Тем не менее, я считаю, что у нас есть пятёрка хороших исполнителей, которые должны придерживаться плана. Когда один из этой пятёрки делает не те вещи, которые должен, а другие этого не ожидают, получается, что игра в некоторых моментах выглядит не слишком организованно. Но я думаю, что у нас в каждом звене большинства хорошие исполнители. Думаю, сегодня вопрос отчасти в выполнении тех вещей по плану, о которых мы просили ребят. Скорее всего, кто-то из парней выбивался и не был на одной волне с партнёрами. Поэтому большинство не выглядело слишком ярко. Хочу добавить, что с такими командами, как «Ак Барс», нужно бережно относиться к каждому моменту и реализовывать их. У нас было большинство 5 на 3, которое мы не смогли реализовать. Когда ты получаешь такой перевес, ты просто обязан его реализовывать. К сожалению, у нас это не получилось. Мы поговорим об этом с игроками.

– В этом сезоне у команды только одна выездная победа, а впереди выезд в Ригу, Хельсинки и Подольск. Что нужно, чтобы эту статистику улучшить?

– Нам надо играть все 60 минут от сирены до сирены, бережнее относиться к своим моментам, лучше играть с шайбой и минимизировать ошибки. Надо, чтобы наши ведущие игроки показывали лучший хоккей от игры к игре. Так и будем действовать.

– Что вы сказали в раздевалке игрокам?

– Обычно я беру некоторое время, чтобы обдумать все, что хочу сказать. Поэтому сразу после игры я ничего команде не говорю. Пока что я с обращением к команде в раздевалку не заходил. Но хорошая новость в том, что по большей части матча мы показывали свою игру. Если мы действуем по плану и выполняем все, что просит тренерский штаб, то можем показывать хорошую игру и становимся тяжелым оппонентом для любого соперника. Я надеюсь, что мы становимся в этом лучше и лучше, а наш прогресс заметен. До матча я сказал команде в раздевалке, что если мы будем играть по своему плану, то будем иметь шансы в любой момент. Думаю, даже сейчас наши хоккеисты уходят с арены с мыслью о том, что мы отличная команда, которая способна хорошо действовать на льду. Надеюсь, эта уверенность сохранится на протяжении всей недели, потому что нас ждут действительно большие игры и серьезные оппоненты, – сказал Вудкрофт.

 
Теги: Новости
 
 
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Главный тренер «Динамо» уверен: хоккеисты покидают арену с мыслью, что они – отличная команда.
 
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