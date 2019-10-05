ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Неман» опубликовал видео: Гутор вышел до удара из в ворот в моменте с пенальти, а Милевский не получил красную карточку

06.10.2019 21:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

«Неман» в своей официальной группе опубликовал спорные эпизоды в игре с брестским «Динамо» (0:1).

Гродненский клуб в первом видео обратил внимание на то, что в моменте, когда Гулжигит Алыкулов исполнял пенальти, вратарь гостей Александр Гутор до удара вышел из ворот и сделал сэйв.

ВИДЕО

Во втором видео «Неман» обратил внимание на поведение форварда «Динамо» Артема Милевского за что он получил только желтую карточку, а не красную.

ВИДЕО

Милевский врезал сопернику по ногам, а после свистка добавил – судья ограничился желтой

Матч обслуживала судейская бригада во главе с Виктором Шимусиком.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Неман» в своей официальной группе опубликовал спорные эпизоды в игре с брестским «Динамо» (0:1).
 
Новости дня
Новости спорта
 
Крэйг Вудкрофт: «Такие команды, как «Ак Барс», заставляют тебя платить даже за мельчайшие недочеты»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
06.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика