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«Неман» опубликовал видео: Гутор вышел до удара из в ворот в моменте с пенальти, а Милевский не получил красную карточку
06.10.2019 21:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Неман» в своей официальной группе опубликовал спорные эпизоды в игре с брестским «Динамо» (0:1).
Гродненский клуб в первом видео обратил внимание на то, что в моменте, когда Гулжигит Алыкулов исполнял пенальти, вратарь гостей Александр Гутор до удара вышел из ворот и сделал сэйв.
Во втором видео «Неман» обратил внимание на поведение форварда «Динамо» Артема Милевского за что он получил только желтую карточку, а не красную.
Матч обслуживала судейская бригада во главе с Виктором Шимусиком.
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«Неман» опубликовал видео: Гутор вышел до удара из в ворот в моменте с пенальти, а Милевский не получил красную карточку
«Неман» в своей официальной группе опубликовал спорные эпизоды в игре с брестским «Динамо» (0:1).
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