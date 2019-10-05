«Неман» опубликовал видео: Гутор вышел до удара из в ворот в моменте с пенальти, а Милевский не получил красную карточку

Источник материала: Tribuna.com

«Неман» в своей официальной группе опубликовал спорные эпизоды в игре с брестским «Динамо» (0:1).

Гродненский клуб в первом видео обратил внимание на то, что в моменте, когда Гулжигит Алыкулов исполнял пенальти, вратарь гостей Александр Гутор до удара вышел из ворот и сделал сэйв.

ВИДЕО

Во втором видео «Неман» обратил внимание на поведение форварда «Динамо» Артема Милевского за что он получил только желтую карточку, а не красную.

ВИДЕО

Милевский врезал сопернику по ногам, а после свистка добавил – судья ограничился желтой

Матч обслуживала судейская бригада во главе с Виктором Шимусиком.