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Месси забил первый гол в сезоне

06.10.2019 23:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил в ворота «Севильи» (4:0, второй тайм) в матче 8-го тура Ла Лиги.

Месси забил на 78-й минуте игры. 

Этот гол стал для аргентинца первым в текущем сезоне.

 
 
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил в ворота «Севильи» (4:0, второй тайм) в матче 8-го тура Ла Лиги.
 
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