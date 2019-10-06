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Месси забил первый гол в сезоне
06.10.2019 23:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил в ворота «Севильи» (4:0, второй тайм) в матче 8-го тура
Месси забил на 78-й минуте игры.
Этот гол стал для аргентинца первым в текущем сезоне.
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил в ворота «Севильи» (4:0, второй тайм) в матче 8-го тура Ла Лиги.
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