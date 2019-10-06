ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Станислав Драгун: «Пусть я хожу пешком, но статистика говорит сама за себя. Кто еще ходит по полю пешком и забивает по девять мячей за чемпионат?»

06.10.2019 23:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун в передаче «Итоги недели» на «Беларусь 5» ответил тем, кто критикует его игру.

– Почему люди, которые по пять лет сидят без работы, приходят и начинают комментировать футбол? Я что-то не умею, но лучше я буду заниматься своим делом, выходить и играть, делать свою работу на поле. Если они разбираются, почему сидят без работы? Да, есть свои субъективные и объективные причины, почему где-то что-то не получается. Согласен с критикой в свой адрес. Где-то играл не очень хорошо, в той же Лиге Европы, с «Сараево». Но я забил в этом сезоне больше, чем за какой-либо другой сезон прежде.

Пусть я хожу пешком, но статистика говорит сама за себя. Кто еще ходит по полю пешком и забивает по девять мячей за чемпионат?» – задался вопросом Драгун.

 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун в передаче «Итоги недели» на «Беларусь 5» ответил тем, кто критикует его игру.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Иван Биончик: «Когда сработал стандарт, то, к сожалению, вмешалась рука господина Болова»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика