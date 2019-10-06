Станислав Драгун: «Пусть я хожу пешком, но статистика говорит сама за себя. Кто еще ходит по полю пешком и забивает по девять мячей за чемпионат?»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун в передаче «Итоги недели» на «Беларусь 5» ответил тем, кто критикует его игру.

– Почему люди, которые по пять лет сидят без работы, приходят и начинают комментировать футбол? Я что-то не умею, но лучше я буду заниматься своим делом, выходить и играть, делать свою работу на поле. Если они разбираются, почему сидят без работы? Да, есть свои субъективные и объективные причины, почему где-то что-то не получается. Согласен с критикой в свой адрес. Где-то играл не очень хорошо, в той же Лиге Европы, с «Сараево». Но я забил в этом сезоне больше, чем за какой-либо другой сезон прежде.

Пусть я хожу пешком, но статистика говорит сама за себя. Кто еще ходит по полю пешком и забивает по девять мячей за чемпионат?» – задался вопросом Драгун.