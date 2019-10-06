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Иван Биончик: «Когда сработал стандарт, то, к сожалению, вмешалась рука господина Болова»

06.10.2019 22:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Дняпра» Иван Биончик подчеркнул, что все хорошо было в матче 24-го тура высшей лиги против «Гомеля» (0:0), кроме руки игроки соперников Болова.

«Впечатления хорошие: хорошая игра в атаке была, хорошая организация обороны. У ребят было хорошее настроение, к сожалению, не реализовали потенциальные возможности. Ну а когда сработал стандарт, который мы готовили, к сожалению, вмешалась рука господина Болова. Ну, что есть, то есть», – сказал Биончик.

Видео момента игры рукой Болова

 
Теги: Гомель
 
 
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Главный тренер «Дняпра» Иван Биончик подчеркнул, что все хорошо было в матче 24-го тура высшей лиги против «Гомеля» (0:0), кроме руки игроки соперников Болова.
 
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